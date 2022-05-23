【古巴】Hola，古巴！记那段被锁住的时光 副刊 旅游 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

电脑桌前不断循环播放着周杰伦的歌〈Mojito〉，拉丁美洲浓情夏日的氛围，旋律轻快欢乐的音乐，思绪不由自主的飘向那遥远的古巴。 那趟旅行是我在冠病全球暴发及马来西亚实行全国管制令MCO之前的最后一趟旅行。疫情暴发导致泄留国外，艰难的回家之路可算是个惨痛的经验。时隔了一年半，我终于坐在桌前敲下这篇游记，把古巴这段记忆补充完整。 ADVERTISEMENT 古巴莫名有股特别的魔力深深吸引着我，在被美国经济封锁六十多年的时光中，古巴仿佛按下了暂停键，总想趁它在改变之前来看看。于是我们飞越了半个地球，经停韩国，转机墨西哥，到达古巴首都哈瓦那（Havana）。尽管无数次听到哈瓦那这个名字，但真正接近它时，仍然有不真实的感觉。温暖的阳光、斑斓的色彩、纷飞的尘土，是哈瓦那给我的第一印象。 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 哈瓦那，时光暂停 我们入住的民宿casa就在老城，西班牙风格的建筑极具殖民色彩，尽管许多显得老旧，但依旧可以看到斑斓的色彩和浮雕装饰的阳台。老城区内部道路错综复杂，巷子如迷宫，在今天依然是当地人真实的生活区域，里面有住家、学校、商店等。 在里面闲逛，可以窥探古…