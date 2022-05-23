【爽爽贵阳·智慧加持】 “智慧”旅游：“等着客人来”到“引着客人来”

线上，实时查看自己所认养田地的生长情况；线下，亲子互动插秧种稻，品尝地道的农家菜，和大井河、碧影潭、响水洞瀑布等自然水体景观来一场亲密接触…… 眼下，贵州多彩宝互联网服务有限公司与黔南布依族苗族自治州罗甸县合作打造的“互联网+认养”“我的一亩田”项目初露真容，依托“多彩宝”App拓展全省“互联网+认养”平台，以地处罗甸县沫阳镇的大小井自然风景区为首个基地，创新农旅产业融合发展形式，助力农旅一体、乡村振兴，书写全国线上智慧认养产业链新篇章。 大小井基地航拍图 “该项目是我们在‘互联网+实体产业’赛道上的新产品、新模式。”该公司乡村振兴业务负责人王信飞介绍，基于“多彩宝”App平台，用户可通过手机在线选购景区闲置的田地成为稻田认养人，待稻田成熟后依实际需求认购其产出的大米，“认养区域周围覆盖360度物联网监控，用户通过App便可在手机上全天24小时了解种植进度、生长状况等，实现‘土地到餐桌’全程可追溯管理。” 多彩宝公司是贵州省拟上市重点培育企业。截至2022年4月，其建设运营的“多彩宝”App累计下载量超过1亿次，实名注册用户近两千万人。“用户可以独立认养稻田，也可以选择和亲朋‘拼田’认…