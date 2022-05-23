河北张家口：全市启动城乡房屋暨自建房安全专项整治_河北新闻网

河北张家口：全市启动城乡房屋暨自建房安全专项整治 2022-05-23 09:30:23 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 突出对城乡接合部、城中村、拆迁安置区、工业园区、独立功能区、学校周边、医院附近的自建房开展重点排查，做到一户不落、一屋不漏 河北新闻网讯（河北日报记者刘雅静 通讯员黄超）从5月中旬起，张家口市住建、城管、公安、民政、市场监管等多部门联合开展城乡房屋暨自建房安全专项整治百日攻坚行动，彻底整治安全隐患，遏制重特大事故发生。行动将持续到8月下旬。 此次行动坚持全面排查与重点排查相结合，对全市城镇和乡村所有房屋开展全覆盖、拉网式、地毯式大排查，并突出对城乡接合部、城中村、拆迁安置区、工业园区、独立功能区、学校周边、医院附近的自建房开展重点排查，做到一户不落、一屋不漏。排查范围具体包括商业经营、人员密集场所的自建房，涵盖生产、仓储、经营、居住功能混杂的自建房和用于出租的自建房，特别是三层以上、涉及10人以上用于出租经营、群租牟利的房屋（酒吧、网吧、饭店、旅馆、影院、农家乐、培训机构、养老院、小饭桌、幼儿园等）；二层及以上的自住自建房；超过设计期限仍在使用的房屋；未经正式审批…