退税、补助、免租金、缓缴社保 酒店“轻装上阵”-新华网

“宴席在我们酒店业务中占很大比重，受疫情影响，宴席越来越少。”贵阳市乌当区柏恒喜天大酒店执行董事蔡锋说，加上酒店停车场施工，停车也成了一大难题，“经营发展面临不少困难。” 新冠肺炎疫情防控常态化下，柏恒喜天大酒店遭遇的困境，也是乌当区许多企业的担忧。 怎么办？乌当区围绕财政税费、金融信贷、要素保障、降低成本、优化环境等方面精心梳理、深入解读国家、省、市助企纾困政策，帮助企业及时了解政策信息、更好享受政策红利。 “今年我们退税就退了9万多元，向政府反馈的停车难问题也得到了回应，获得了5万多元的补助。”蔡锋说，此外，乌当区相关部门还同意了酒店缓缴社保的申请，并协调免去了3个月的租金，让酒店得以“轻装上阵”再出发。 柏恒喜天大酒店是乌当区一家老牌酒店，拥有员工150余人。“此前，我们每个月仅社保就需缴纳9万多元。”蔡锋说，政府用心用情纾困解难，非常暖心。“等酒店门口地铁站开通，必将迎来新的发展机遇，那时，我们再现昔日辉煌。” 近段时间，贵阳贵安相继出台《贵阳贵安关于促进服务业领域困难行业恢复发展若干措施》《关于贯彻的通知》《贵阳贵安市场主体培育提升实施方案》…