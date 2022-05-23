宝“藏”美宿为西藏旅游注入新动能

为促进西藏旅游市场不断升温，进一步刺激当地消费潜力，让更多游客了解当地的优质美丽的民宿，自2021年12月起， 西藏自治区旅游发展厅联合携程集团以“宝‘藏’美宿”为主题，开展了一系列营销推广举措。作为“冬游西藏”的系列宣传活动之一，此次活动对西藏的精选美宿进行集中推广并取得成效，丰富了游客对西藏旅游的认知，向市场传播了西藏旅游的新业态、新玩法、新形象。 为提升“冬游西藏”品牌形象，西藏自治区旅游发展厅联合携程共同搭建了“畅游西藏，宿在美村”主题馆。游客只需要在携程客户端首页搜索栏输入“西藏”“拉萨”和“布达拉宫”这几个关键字便可找到该主题馆。 据了解，主题馆页面囊括了“宝‘藏’美宿Top10、畅游新西藏、花样主题随心住、宿在宝藏村落、窗外胜景、旅行达人探店乐”等板块，从地区、主题、村落、景点等不同角度为游客推荐精品民宿和酒店，并展示了“宝‘藏’美宿”活动的最新成果，包括分享Top10美宿名单和多位高人气旅游达人分享的精品视频与攻略笔记，帮助游客发掘出小众且高品质的美宿和周边新玩法，所释出的图文、Vlog等不仅可以作为行程规划的参考，也能让用户、游客更直观地从多个角度去感受新西藏、新业态…