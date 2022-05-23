四川成都新增1例新冠肺炎本土病例 系省外来蓉人员酒店新冠肺炎本土病例

来源：央视网 据“健康成都官微”微信公众号消息，5月23日，成都市青羊区发现一例新冠病毒核酸检测阳性人员。该病例为省外来蓉人员，21日抵蓉时“入川即检”检测结果为阴性，23日核酸检测阳性。同日，其曾停留的某省外旅居地通报发现新冠肺炎病例。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，临床专家组诊断其为新冠肺炎确诊病例（轻型），目前患者已转运至市公共卫生临床医疗中心隔离治疗。 市、区相关部门第一时间开展应急处置，组成联合流调专家队伍，全面开展流行病学调查、人员排查追踪、采样检测和隔离管控，落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。相关信息将陆续发布，请广大市民朋友关注官方信息发布。 当前疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民朋友积极支持配合疫情防控，坚持勤洗手、多通风、戴口罩等良好习惯，主动接种新冠疫苗。如有头痛发热、咳嗽乏力等异常症状，请做好个人防护前往就近的发热门诊就诊。如果发现健康码转为黄色，请做好个人防护，前往定点“黄码”人员核酸检测和医疗服务定点机构。 病例近期活动轨迹 该人员于5月21日自省外来蓉，先后暂住于成都市明德坊酒店（宽窄巷子地铁站店）、怡莱酒店(红星桥地铁站店)。近期主要活动…