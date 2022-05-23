科创未来 “非一般”的科普基地：科普+旅游，边玩边长见识

四川在线记者 文露敏 闲来无事，苦于无处带娃？自然风光之外，走进面向社会和公众开展科学技术普及活动、科技文化教育与传播的科普基地，无疑是个不错的选择。 实际上，科普基地不止科技馆、科研机构等“硬核”场所，一些小众的场馆不仅提供丰富多彩的互动体验，还蕴含着别致、新奇的科学知识。 日前，中国科协命名800个单位为2021—2025年度第一批全国科普教育基地，四川有26地入选。在川菜的悠久历史中徜徉，领略“空中红薯”等现代农业技术成果，与世界上最大的水生昆虫不期而遇，探索人体构成、发育等奥秘……四川在线记者探访其中4家“非一般”的科普基地，体验了其中的亮点、特色。 尝川菜 美味背后的“含科量” 与满是高科技、新技术的科技场馆相比，坐落于郫都区古城镇的成都川菜博物馆显得十分古朴。作为生产示范类科普基地，川菜文化、川菜非遗技艺、传统节日的美食民俗活动等都是其重要的普及内容。 成都川菜博物馆双语体验师刘小芹带领记者来到典藏馆。一进大门，正中央处放着一碗花椒。“花椒可不只是用来调味的。”刘小芹卖了个关子，“汉代以椒和泥涂墙，使屋子温暖、满堂馨香，还能祛除虫害，更有祈福子孙昌盛之意，所以，皇后居所也称…