北京：游客须凭48小时核酸证明预约旅游景区 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

北京市疾控中心日前发布新版《新冠肺炎流行期间北京市等级旅游景区防控指引》。依据指引，景区严禁接待体温异常、健康码异常及无48小时内核酸阴性证明游客，室内景点每2小时必须通风30分钟以上。 指引明确，所有进入景区人员全部进行“北京健康宝”扫码验码、体温检测并查验48小时内核酸阴性证明。等级旅游景区要对游客接待量进行总量控制、限量管理，接待游客量不得超过每日最大承载量的50％，防止游客聚集。游客预约时须提供48小时内核酸检测阴性证明。 等级旅游景区要增加门区入口和通道，加大值守力量，做好门区远端查验、分流限流和近端快速疏导，保障服务质量，严防景区“人山人海”和人员扎堆聚集。在景区内部易造成人员聚集点位采取疏导措施限制人员驻留时间和聚集数量。景区要及时提醒劝诫所有进入景区人员严格按照相关要求佩戴口罩，特别是室内、车内、密闭空间、室外人员密集场所等要规范佩戴口罩。景区要加强室内景点、办公场所、游客服务中心、游览场所、商业网点、公共卫生间等景区室内场所的通风换气，每2小时必须开窗、开门通风30分钟以上，确保空气流通。（孙乐琪） 编辑：阳