驻外使领馆发布赴华变化新政 核酸隔离时间有调整 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

近日，多个中国驻外使领馆发布新版赴华要求，核酸及抗体检测、行前隔离等都有变化。 取消登机前7天或14天核酸检测 5月17日，驻美国大使馆发布通知，自2022年5月20日起，取消登机前7天核酸检测，取消自我健康监测要求。 所有自美赴华人员的行前48小时内检测均改为“双核酸”，不再要求任何IgM抗体检测。在进行“双核酸”检测时，须交叉使用不同实验室，其中1次须为登机前24小时内。另外，在登机前12小时内，赴华人员还须做1次抗原检测。 驻英国大使馆发布通知，2022年5月19日起，自英赴华人员无需再进行登机前7天核酸检测和抗体（包含N蛋白）检测。 并且，无论是否接种疫苗以及接种何种疫苗，自英赴华人员均只需进行48小时内“双核酸”检测。需要注意的是，驻英使馆表示，19日至23日为过渡期，在过渡期内，赴华人员按照新旧要求进行检测的均可获发健康码。详情可进入驻英使馆网站查看。 驻俄罗斯大使馆也宣布自18日起对所有赴华人员取消登机前7天核酸检测，并不再要求抗体检测。自俄赴华人员也无须再提交疫苗接种证明和《自我健康监测表》。 此外，驻新加坡、韩国、意大利、塞尔维亚、西班牙等使馆均宣布，取消对赴华人员的…