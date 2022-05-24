西安机场巴士线路调整班车酒店航班_新浪科技_新浪网

本报讯（记者 任荣）记者从西安咸阳国际机场汽车运输有限责任公司获悉，根据近期西安机场航班量变化，经研究，决定自2022年5月23日起，将西稍门空港商务酒店线（守航夜宵2号线）发车间隔调整为30至40分钟/班，并恢复运行建国饭店通勤班车，具体为： 一、西稍门空港商务酒店线（守航夜宵2号线） （1）市区—机场 运行时间：6:00-次日00:00 发车间隔：30至40分钟一班，客满即发 运行时长：约70分钟 运行线路：高新志诚丽柏酒店（6:00-20:00之间运行）-西稍门空港商务酒店-机场 （2）机场—市区 运行时间：8:40-末航班到达 发车间隔：8:40-次日1:00：30至40分钟一班；1:00-末航班到达：随航班动态发车，客满即发 运行时长：约70分钟 运行路线：机场-城西客运站（8:40-23:00之间运行）-西稍门民航大厦-高新志诚丽柏酒店 二、建国饭店通勤班车 1.周内：8:00运行市区-机场通勤班车；16:40运行机场-市区通勤班车；9:50不发车。 2.周末及节假日：8:00运行市区-机场通勤班车，9:50、16:40均不发车。 建国饭店通勤乘车点位为原建国饭店门口不变。