日喀则市博物馆开展“5·18国际博物馆日”宣传活动

5月18日上午，西藏自治区日喀则市博物馆在珠峰路沿街面开展以“博物馆的力量”为主题的第46个“5·18国际博物馆日”宣传活动。通过设立定点宣传点、悬挂宣传横幅、流动展板、发放宣传册子等形式，工作人员现场向过往群众介绍文物保护法、国宝档案、博物馆简介等相关知识，并发放了关注支持博物馆建设的倡议书资料。共发放宣传册260余张、倡议书176余张。 世界博物日 此次宣传活动旨在认真践行习近平总书记指出的“一个博物馆就是一所大学校，让收藏在博物馆里的文物活起来，丰富全社会历史文化滋养”的重要指示精神，以喜迎党的二十大胜利召开为契机，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，培育和践行社会主义核心价值观，通过丰富多彩的“5·18国际博物日”宣传展示，营造全民共同参与保护文化遗产的良好氛围，为传承中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，促进社会可持续发展做出积极贡献。 活动将“隐藏在深闰”的博物馆文化送到广大群众身边，整个活动以流动展板、流动博物馆的形式向市民展示传统文化，讲述博物馆藏品的历史来源及社会功能，讲述藏品背后的历史故事，有效传播历史文化知识，培养市民群众的文化自信心和历史责…