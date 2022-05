三言财经5月24日消息,三言财经注意到,目前, 携程 联合创始人、 董事局 主席梁建章 微博 已被禁言。 页面显示,“因违反相关法律法规,该用户目前处于禁言状态”。 2011年起,梁建章开始关注人口发展问题,并于2012年出版了第一本人口学作品《中国人太多了吗?》。此后,梁建章多次就人口政策发表观点,还陆续出版了多本相关书籍。 目前,梁建章微博最新动态停留在4月29日,其发布了一篇关于人口政策调整的讨论文章。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos