全球民宿平台Airbnb将关闭中国本土业务民宿中国爱彼迎短租旅游_手机网易网

鞭牛士 5月24日消息，据媒体报道，两位消息人士透露，全球 民宿 平台Airbnb即将关闭在 中国 市场的业务。在今年夏天之前，中国大陆所有的民宿客房以及用户体验等内容，将会下线。 消息人士透露，该公司的中国大陆业务成本高昂，经营的难度日益加大。此外，新冠疫情导致该公司的问题更加恶化，疫情本身也给民宿业务带来了巨大冲击。 其中一位消息人士表示，该公司的中国国内民宿业务和中国出境 旅游 业务没有太多的重叠。未来，该公司还将在北京运营一个分支机构，大约雇佣几百名员工。对于Airbnb来说，中国的出境旅游依然是一个巨大的商机，未来，该公司将重点面向中国的出境游客，提供海外的民宿服务。 据了解，Airbnb创立于2008年，于2014年在国内设立小规模团队，2015年在中国市场开展业务，2017年3月底定下了名“ 爱彼迎 ”作为品牌和产品的中文名称，也即正式以一家本土化公司的身份，在中国提供在线 短租 服务。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above