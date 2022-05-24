面对偷拍，我们的安全感谁来保护？检察官

检察官杜世华就案件引导侦查工作提出意见 行业协会向酒店、旅馆开展案例警示等法治宣传 成都市锦江区检察院向行业协会送达检察建议书 互联网背景下,个人隐私在群众认知谱系中已占有重要位置,民法典新增人格权编,将隐私权纳入保护范围。而当前,不法分子在酒店、出租房偷拍视频并通过网络传播等行为严重侵犯消费者信息安全与个人隐私,给社会秩序带来巨大隐患,也对城市酒店、旅游行业造成无形冲击。这考验着检察机关在后疫情时期法治护航营商环境建设、服务保障民营经济健康发展的能力水平。 近日,四川省成都市锦江区检察院检察官讲述了一起该院办理的首例网络时代背景下涉人格权刑事保护案例。前不久,最高检召开以“坚持以人民为中心 加强网络时代人格权刑事保护”为主题的新闻发布会,发布第三十四批指导性案例,该案入选。 神秘黑洞: 天花板上惊现“第三只眼” “在看似普通酒店的天花板后,没想到竟有那么大一个‘隐私黑洞’。”小袁心有余悸地说。2018年4月,小袁和女朋友入住成都市锦江区某酒店324号房间。晚上,小袁的女朋友躺下后突然发现正对着床的天花板上有一个不起眼的小黑孔,指给小袁看后,小袁想到之前有新闻提到偷拍房客的设备似乎就是…