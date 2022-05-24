央视专题片《长征之歌》团队深入宁夏取景拍摄 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网5月24日讯 近日，中央广播电视台一行15人到宁夏拍摄大型纪录片《长征之歌》。该纪录片拍摄是根据国家文化公园建设工作领导小组办公室的总体安排，由中宣部指导，中央广播电视总台制作，共六集，通过收集挖掘长征沿线文物和文化资源、重大事件及感人故事，宣传长征国家文化公园重要意义，丰富内涵和进展成效，预计于党的二十大召开前夕隆重播出。 在宁期间摄制组分成两个拍摄团队，深入永宁县、同心县、西吉县、隆德县，先后对陕甘宁省豫海县回民自治政府成立旧址、红军西征纪念馆、将台堡红军长征会师纪念园、六盘山红色革命教育基地等地进行了实地拍摄，采访讲述红军在宁夏的足迹故事和宁夏人民弘扬长征精神、传承红色基因、在党的领导下建设美好家园的故事。 宁夏是一片有着光荣革命传统的红色土地，是红一、二、四方面军和红二十五军即“三方四路”红军长征都经过的地方，是红军长征会师地，在中共党史、中国革命史和中国人民解放军军史上留下了光辉灿烂的一页。1935年10月，毛泽东率领中央红军翻越六盘山进入宁夏境内，历时5天4夜，留下了许多世代相传的故事，其中就包括毛主席“单家集夜话”的红色佳话和创作的著名词篇《清平乐·六盘山》。193…