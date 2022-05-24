“酒店+餐饮+娱乐”融合格林酒店加速向加盟商提供额外产品和服务-商业生活-金融界

近日，格林酒店集团（NYSE：GHG，以下简称“格林酒店”，“格林”或“公司”）宣布重组母公司格美集团（KOSMOS GROUP，以下简称“格美”）旗下餐饮业务，包括“大娘水饺”和“鹿港小镇”。该业务重组，将通过管理聚焦、资源协同，为客人提供更好的酒店餐饮服务，为加盟合作伙伴提供更加丰富的平台和资源。 整合双方业务资源，发挥“酒店 + 餐饮 + 娱乐 ”协同效应 在民以食为天的中国市场，社会餐饮一直都是国民消费赛道。自2017年涉足健康餐饮行业以来，母公司格美集团旗下已形成大娘水饺、竹家庄避风塘、鹿港小镇和乐康小厨等跨地域、跨菜系、多种类、多元素相融合的餐饮品牌矩阵。 受疫情反扑影响，酒旅行业迎来了新的挑战与机遇，并且餐饮服务的市场需求表现出显著的稳定性。而在此之前，格美集团一直在尝试将酒店与餐饮品牌结合得更加紧密，子公司格林酒店集团的重组之举恰恰是一次发展的契机。 近年来，格林酒店集团通过长期深耕中国酒店业、始终如一的服务质量、标志性的酒店设计、广泛的地理布局铺设和便利的酒店地点，合作投资和打造了一系列知名品牌，包括雅阁、雅阁璞邸、澳斯特、格林东方、格菲系列、格林豪泰、格林智选、都市…