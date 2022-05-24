[跟着垃圾“趣”旅行] 为探索垃圾减量化、无害化、资源化处理可行途径，推进垃圾分类工作持续开展，提高居民投放精准率。5月23日下午，盘城综合执法大队联合新蓝天环境科技（南京）有限公司，组织辖区内居民代表、城市治理志愿者等30余人，参与“跟着垃圾‘趣’旅行”主题活动，参观垃圾变废为宝的全过程。 活动现场，综合大队队员和新蓝天工作人员带领大家参观了大件垃圾的分拣处理流程：将日常的大件垃圾，如沙发床垫，从设备进料口，通过破碎、筛选、磁选等工序，将其中的金属、废纺织物、废木材等逐一分选，不同种类的可回收物分类打包暂存，最后送至再生资源企业回收利用。 在厨余垃圾处置中心，通过现场观摩和新蓝天公司工作人员的讲解。居民们了解到：厨余垃圾经过设备进行生物降解处理后，降解率高达90%。剩余固体降解物可制成有机肥料，用于有机种植。处理过程产生的气体经过多单元分解，达标排放。真正实现厨余垃圾的减量化、无害化、资源化处理。 最后，一起参观了可回收物暂存点，可回收物分为废纸、金属、废塑料、玻璃、和织物等。了解这些生活中的常见物都是可循环利用的宝贝。 通过此次参观体验的形式，使居民重新意识到了垃圾分类的重要意义，…