新疆阿克苏今年计划新增国家A级旅游景区6家以上——“旅游+”赋能乡村振兴

随着纵贯天山脊梁的独库公路即将“苏醒”，新疆库车市阿格乡北山村将进入一年中的风光时刻。走进群山环绕、青草碧绿的北山村，在村民吾甫尔·伊斯兰木的指导和吆喝声中，游客正在跑马场上感受骑马旅拍的快意。 48岁的吾甫尔过去是骑马放牧的好手，随着村里发展旅游，他与12户村民组建起了一支马队，专门为游客提供骑马服务，村里还筹集40多万元修建了跑马场地。“旅游发展得越来越好，还要多买几匹马。”吾甫尔对未来充满信心。 天山脚下的北山村具有离独库公路近、位于大小龙池景区和天山神秘大峡谷中间节点的区位优势，当地因地制宜发展起乡村旅游。 村里通过“村民委员会+公司运营+农户参与”的模式，打造特色星空民宿、研学民居、特色农家乐、户外露营地等众多乡村特色旅游项目，成为当地群众和外来游客打卡的“北山驿站”。目前，北山村有大小农家乐共计6家、民宿25家。过去骑马牧羊、外出打工的村民，如今在家门口吃上了旅游饭。 阿克苏地区位于天山南麓和塔克拉玛干沙漠北缘之间，依托分布于高山脚下、沙漠边缘、胡杨深处及绿洲地带的村庄，当地正在打造独具特色的乡村旅游，让“旅游+”为乡村振兴赋能。 沙雅县以大漠和胡杨闻名，如今将目光瞄准了农…