引导人地房联动 租户可积分落户

日前，《天津市加快发展保障性租赁住房实施方案》(以下简称《方案》)正式印发。 根据《方案》，天津市户籍在租住区无自有住房和非天津市户籍在津正式就业且在租住区无自有住房的均可申请保障性租赁住房。重点保障环卫、公交、快递、家政等从事基本公共服务的群体。同时，保障性租赁住房承租人申领天津市居住证后，结合其租赁的保障性住房所在区有关规定享受子女义务教育、就业、社会保险、公共卫生、计划生育、证照办理、社区事务、科技申报、职业资格评定、评选表彰等基本公共服务，并按照《天津市居住证管理办法》享受积分落户政策。 保障性租赁住房分为宿舍型和住宅型，宿舍型人均使用面积不少于5平方米；住宅型以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，可适当配置三居室，建筑面积不超过100平方米。面向本单位职工或特定对象出租的保障性租赁住房，户型标准可以结合实际需求适当调整。保障性租赁住房项目建设规模原则上不少于30套或建筑面积不少于1500平方米，按照集中式租赁住房建设适用标准规定，合理配置基本公共服务配套设施，增加服务功能。 《方案》提出，引导多方参与，扩大房源渠道。天津市公共租赁住房项目可按程序纳入保障性租赁住房管理，未纳…