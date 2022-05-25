唐山市开展自建房安全专项整治行动_河北新闻网

唐山市开展自建房安全专项整治行动 2022-05-25 10:50:22 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 河北新闻网讯 （ 河北日报记者王育民 通讯员张宏刚）为遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，唐山市从5月中旬到8月下旬，组织开展自建房安全专项整治百日攻坚行动，坚决排查、整治自建房安全隐患。 据了解，此次专项行动坚持全面摸底与重点排查相结合，突出城中村、城乡接合部、拆迁安置区、采煤沉陷区、工业园区、学校周边、医院附近、重要交通道路两侧、河道两侧、地质灾害易发区等重点区域，聚焦酒吧、网吧、饭店、旅馆、私人影院、农家乐、培训机构、养老院、小饭桌、幼儿园、商场（超市）等人员密集的经营性自建房，包括生产、经营、居住功能混杂的自建房和用于出租的自建房，特别是3层以上、涉及10人以上出租经营、群租牟利、违规改建扩建的房屋，开展全覆盖、拉网式大排查，做到不落一户、不漏一房。 此次专项行动坚持分类整治，对排查评估发现的存在坍塌风险和重大火灾风险的自建房，第一时间清人、停业、封房，明确危险区域，设置警示标识，确保不住人、不营业、不使用。对未按照要求执行的，各地将依法采取强制措施。同时，…