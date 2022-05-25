旅游、上班都能开的福特房车，午休还能随时“回家”休息

房车旅行，很多人都会考虑到限高问题，大家都想拥有一辆既能解决限高问题，车身小巧，又有舒服居住空间的房车。而有一款拓锐斯特推出的福特新全顺锐典T型房车，各方面条件比较符合，整车车高仅2.22米，颜值高，配置齐全，车内还拥有纵置子母床和卡座床的4人睡眠空间，对于家庭或上班出行用车来说，非常合适。 锐典T型房车基于福特新全顺底盘打造而成，整车尺寸为5990*2160(2800)*2220mm，车高还不到2.3米，可以全国到处跑，特别是增加了城市旅行的便利性，就车型来说，不管是停车和操控，相对于体形庞大的房车，会更容易一些，而且整车的体型和尺寸，也非常符合市内使用，日常通勤上班也能用。 整车轴距为3300mm，动力上，搭载一台国六2.0T涡轮增压汽油发动机和6速手自一体变速箱，最大功率149kw，峰值扭矩300N·m，最高车速达130km/h，蓝牌C照即可驾驶。 车身外观沿用拓锐斯特家族式风格，并采用蓝色和金色彩贴设计，拔高颜值，加上福特车头前脸运动的设计和小巧的车型，整体看上去赏心悦目。 外部功能设计上，在车身两侧还配置多美达3米遮阳棚、LED灯光照明、户外炉灶、清水注水口/出水口、户外花洒…