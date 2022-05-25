全球民宿巨头爱彼迎退出中国，美团、途家、飞猪争夺“遗留”房源客栈携程

国内民宿格局如何生变？ 作者 | 姚悦 编辑丨卢泳志 来源 | 野马财经 难逃“七年之痒”，全球民宿巨头爱彼迎（ABNB.O）将关闭中国大陆业务。 5月24日，爱彼迎中国官网“置顶”了《爱彼迎致中国用户的一封信》，其在信中表示：爱彼迎中国将固本培元， 全力服务出境游，到今年7月30日，将全面下架大陆境内的15万个房源。 来源：爱彼迎中国官网 该消息发布即日起，在爱彼迎平台，用户无法预定7月30日之后入住的大陆房源，已确认7月30日之后入住的订单会被自动取消。同时，爱彼迎中国还将为房东和体验达人免除自2022年5月24日至2022年7月29日期间所有境内游订单的服务费。 有分析指出，目前，爱彼迎在中国市场营收只占全球1%。由于民宿是一个高运营成本的行业，再叠加疫情持续影响，中国民宿行业进入低点，所以爱彼迎关闭大陆业务也是无奈之举。 一位民宿主认为，很多人在跨省和出境旅游的时候才会想起爱彼迎，本地生活更多想到美团、携程。疫情之下，出境、跨省旅游大大减少，爱彼迎的存在感自然更低了。 不过，爱彼迎并没有完全放弃中国市场，其表示随着入境政策逐步开放，全球疫情得到有效控制，中国旅行者的出境需求必…