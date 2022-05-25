山地旅游助力露营经济露营旅游产业旅游业徒步旅游_手机网易网

山地 露营 正成为一种健康生活方式。 21世纪经济报道记者文静 重庆报道 今年“五一”，露营这个带有亲近自然属性的出游方式成为国内游客新宠。据小红书数据显示，继“露营”在2020年“五一”期间搜索量同比增长290%、2021年“五一”同比增长230%后，今年“五一”期间，小红书上露营相关搜索量同比增长746%，相关露营笔记已超过370万篇。 在疫情反复背景下，无法远行的人们开始把露营作为一种新的生活方式。21世纪经济报道记者在京东上搜索牧高笛、探路者、骆驼等户外品牌，不少颜色、款式的睡袋或帐篷都已卖断货。酒企闻风而动，据21世纪经济报道记者所知，江小白正在酝酿打造一款适合消费者露营携带的酒，雪花啤酒也将其黑狮白啤的定位锁定了露营场景。 城市周边帐篷露营正成为一种生活方式 图源：国际山地 旅游 联盟 作为疫情后旅游重塑的引擎，山地旅游如何架起人们通往健康生活的桥梁？21世纪经济报道记者从国际旅游组织——国际山地旅游联盟获悉，5月27日至5月29日，2022国际山地旅游日主题活动将以“山地旅游倡导健康生活与文明交流”为主题，采取线上为主，线下为辅的主办方式。 全球75%的国家拥有山地，山地…