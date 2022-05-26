高瓴资本数字生活投资布局，携程、贝壳找房、怪兽充电等上市界面新闻 · JMedia

文|网经社数字生活部 徐中志 审稿|无痕 编辑|十九 “加快数字化发展，建设数字中国”被列为“十四五”时期的目标任务，数字生活消费需求日益高涨。据我国“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心发布的《2021年中国数字生活投融资数据报告》显示，2021年中国数字生活融资总额251.5亿元，同比增长12.17%。在此，又有多少资本在秘密布局？本文就高瓴资本在数字生活的投资布局进行复盘。 数字生活定义：传统生活服务电商是基于互联网为人们日常生活消费提供的服务，分为到店服务（包括到店餐饮、酒店、影院等）与到家服务（外卖、家政等）两大类。数字化浪潮下，生活服务行业也经历着数字化的变革。网经社将生活服务电商升级为数字生活，具体包括餐饮外卖、旅游、交通出行、婚恋交友、房产、招聘、家装等各种服务消费的数字化。 一、关注在线住宿行业，重点布局北京地区 据网经社旗下电商大数据库“电数宝”（DATA.100EC.CN）监测数据显示，2013年3月1日至2021年3月13日，高瓴资本累计参与了17起数字生活的投资，涉及公司分别为：怪兽充电、贝壳找房、酷家乐、唐吉诃德、马蜂窝、链家网、摩拜…