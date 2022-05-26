携手战疫 同心守沪 疫情下 复星医药这样守护健康 健康 大众新闻网—大众生活报官网

从3月13日接到指令到3月18日获证运行，方舱实验室项目组仅耗费六天的时间就完成了前期筹划、搭建、拿证运行等一系列工作。大家争分夺秒，只为了一个目标——尽快为上海市核酸检测服务。 复星诊断伯豪移动式方舱实验室项目组副组长王书杰在回忆方舱自搭建到运行的过程时这样说道。 复星诊断争分夺秒建设方舱 这是复星医药在本轮疫情下，用自身产业优势，汇聚力量、携手战疫、守护健康的一个缩影。自三月以来，申城疫情牵动人心。复星医药及成员企业紧急行动，在防疫和生活物资捐赠、医护人员一线抗疫、紧急驰援医疗器械及诊断设备等多方面，持续奋战抗“疫”一线。 复星医药董事长兼首席执行官吴以芳表示：“面对上海本轮疫情，我们的城市管理者、基层工作者、社区志愿者都秉承‘我为人人、人人为我’的互助精神，同心协力守护上海，让我们倍感安心、也十分感动。作为扎根上海、服务上海的医药健康产业集团，复星医药也应该用自己的实际行动来践行社会责任。” 复星医药高效捐赠防疫及生活物资 助力上海疫情防控 3月，复星医药在得知上海急需大量防疫支援的消息后，与复星基金会第一时间启动成立了联合捐赠小组，高效捐赠抗疫物资，助力上海疫情防控。 3月21…