纾困进行时｜餐饮、零售、旅游……服务业纾困政策密集出台_新闻中心_中国网

近期，全国疫情整体呈现稳定下降态势，但多个行业仍受影响严重，尤其是餐饮、零售等服务行业。今年以来，中央和地方推出一系列纾困举措，帮助企业应对冲击。 留抵退税“落袋”帮服务业“减负” 为帮助受疫情影响较大的服务业渡过难关，今年2月，14部门联合发布《促进服务业领域困难行业恢复发展》的43条政策举措，涵盖金融、财政、税费等方面。 纾困效果正初步显现。连日来，各部门各领域配套政策正密集发力。财政部、税务总局推出10多项减税降费政策，国务院国资委、文化和旅游部、人民银行等部门出台了小微企业和个体工商户房租减免、促进旅游业恢复发展、规范银行服务市场调节价管理等系列政策措施。 央行就在此前披露数据，大规模增值税留抵退税政策从4月1日起正式实施以来，截至5月15日，全国各级国库办理超过9000亿元，资金直达相关企业账户。退税红利能够直给小微企业。 各地也在加速推动政策落地。截至目前，已有20多个省份制定出台了具体实施办法，并结合实际提出相关创新支持举措。 5月18日，游客在威海刘公岛景区游览。五月以来，山东省威海市积极统筹推进疫情防控和安全生产工作，有序开放旅游景区。目前当地已有20多个A级以上景区…