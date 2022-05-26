湖北：2022屈原故里端午文化节6月2日开幕 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

5月25日，记者从湖北省政府新闻办公室召开的新闻发布会获悉，2022屈原故里端午文化节将于6月2日在宜昌市秭归县开幕。 2022屈原故里端午文化节由文化和旅游部、湖北省人民政府共同主办，主题为“中国端午 诗意宜昌”，集中举办时间为4月5日至6月4日。其中，6月2日晚，将在秭归县屈原祠广场举行今年屈原故里端午文化节开幕式及文化惠民演出。宜昌市政府党组成员卢斌介绍，开幕式后，秭归县将进行原创音舞诗画《楚辞里的中国》惠民演出，演出采取原创音舞诗画形式呈现，通过全息投影、虚拟XR、激光秀，实景山水、地平投射、虚拟水景，无人机塑型，烟花图案秀等，分篇章展现大型情景诗画、情景舞蹈和叙事演绎，多元化呈现宜昌的人文历史和现代风貌。 本届文化节期间，中国社科院文学研究所、中国人民大学文学院、宜昌市政府将共同主办首届“屈原文化研究国际论坛”活动，届时将邀请国内知名大学、知名社科研究机构、国外和港澳台地区屈原研究相关专家学者参加，采取线上线下相结合方式，举办开幕仪式、主旨演讲、主题讲座，举办屈原文化研究论坛交流活动。 2022屈原故里端午文化节期间，还将举办2022宜昌秭归·中国屈原学会第十九届年会活动。该…