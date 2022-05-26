每周周报宏观篇2022.5.26-债券-金融界

热点研究 宏观形势 5月LPR非对称降息 5月20日， 中国人民银行 授权全国 银行间 同业拆借中心公布，最新一期贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，维持不变，5年期以上LPR为4.45%，较4月下调15BP。 4月中国主要经济数据下行 国家统计局公布数据显示，4月全国规模以上 工业 增加值同比下降2.9%，环比下降7.08%；社会消费品零售总额同比下降11.1%，环比下降0.69%；全国固定资产投资（不含农户）同比环比下降0.82%。4月当月调查失业率为6.1%，比上月上升0.3个百分点。 1-4月全国一般公共预算收入74293亿元 据财政部数据，今年前4个月，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%。全国税收收入62319亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，按自然口径计算下降7.6%；其中， 证券交易 印花税 1250亿元，同比增长21.9%。前4个月全国政府性基金预算收入17565亿元，同比下降27.6%；其中，国有土地使用权出让收入15012亿元，同比下降29.8%。 同业动态 袁隆平慈善信托在长沙成立 5月…