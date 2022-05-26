[全球50多个国家和地区对外开放，不管是否接种新冠疫苗，无须检测或隔离_商业周刊中文版的专栏文章_微信文章_今天看啥] 世界各国正加速放弃入境时对新冠病毒的各种要求。过去四周里，又有19个国家（和两个地区）加入了这个名单。希腊甚至推出暑假模式，暂停边境规则直到秋季；不过提醒说，如果病例数量增长过快，可能会恢复执行。当然，出国旅游签证还是要的，但现在各个大陆都有一些国家对游客采取后疫情时代态度——取消戴口罩的规定和入境限制措施。也就是说无论您是否接种过新冠疫苗，到达前后都无需检测，不会隔离，很多地方连乘客跟踪表也免了。认为2022年夏季将是“史上最繁忙季节”的预测已经露头，机票，旅馆，还有度假屋，价格冲上天。防控放松了，要不要出去浪一浪，还是继续蜷缩着小心为上，您自己掂量着来。“我们的客户大多搞不清楚还有什么规定，哪些取消了，”豪华旅游咨询公司Local Foreigner的合伙人Brooke Lavery说。“ 文章原文内容无法展示，请购买VIP后获取原文链接； 或者 使用第三方RSS订阅工具获取原文链接