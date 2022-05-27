端午假期打开新方式，“云旅游”热度依旧居高不下旅行旅客出行旅行业旅游_手机网易网

端午假期打开新方式，“云旅游”热度依旧居高不下 2022-05-27 15:31:14 北京 看航空 0 人跟贴 航旅纵横数据显示，今年端午小长假期间（6月3日到6月5日），昆明、广州、深圳、成都、重庆、西安、哈尔滨、乌鲁木齐等地为热门 旅游 目的地城市，这些地区的疫情防控情况相对较为稳定。 然而，国内多地疫情防控仍处于攻坚阶段，除了诗与远方的长途 旅行 ，更多 旅客 选择就近出游甚至是居家休息。在这种环境之下，旅游形态也悄然发生了变化，在家也能看世界，线上体验度假感的“云旅游”备受居家人群的喜爱。中国青年报社发布的《青年云旅游调查报告》显示，74.8%的受访者会选择云旅游，84.1%的受访者认为云旅游丰富了自己的旅游体验。 云旅游的火热，促使文旅行业加快研发多种云端旅游产品，利用VR、AR等新型技术将景区风光和文化展览等搬到线上，通过直播、游戏等互动方式创新旅游呈现形式，增加人们的旅游乐趣。 河南博物馆在线上推出考古文物系列的盲盒，旅客可以通过游戏的方式，拿着洛阳铲去寻宝、修复文物，还能随机获得隐藏款文物，激发了人们对历史文化的探索和求知欲。不仅是河南博物馆，全国不少博物馆也推出自己…