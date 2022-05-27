携程:发力“微度假”产业,端午前上线“周末微旅行”IP活动

【品橙旅游】随着端午假期的临近，周边游的热度再度攀升。携程数据显示，近一周本地、周边旅行产品的预订量环比增长近20%。 疫情防控常态化之下，周边游、本地游撑起了假日旅游经济的大半边天。携程门票数据显示，近一年来，超七成景区门票订单来自本地和周边；从近一年的酒店、门票、玩乐等旅游产品数据来看，下单天数1-2天的产品订单量占比超过八成。“距离近、时长短、高频次”的周边游、微旅行已逐步成为人们远离城市喧嚣、享受美好假日的全新的生活方式。 疫情加速了旅游业破旧立新的进程。5月下旬携程推出“周末微旅行”IP活动，通过线上营销赋能产业链；另外，携程在“微度假”产品的二次创作和深度挖掘方面，也不断做出新尝试、全面发力本地旅游。 拥抱“周末+周边”大势能 携程打造“周末微旅行”主题IP活动 近年来旅游业“周末经济”效果凸显。携程数据显示，2022年上半年选择周末出行的旅游订单比例高达32%，一周七天中，选择周六出游的比例最多高，订单占比17%，其次是周日占比15%；而在2021年上半年，周末出行的订单占比不仅低于2022年，且出行最高峰集中在周五。 为顺应“周末+周边游”的强大势能，携程门票业务结合景…