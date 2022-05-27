最高检典型案例：女孩被带至宾馆遭强奸，宾馆发现异常未报案，罚款并停业整顿！ 红星新闻 2022-05-27 13:52 四川 关注 5月27日，最高检发布一批侵害未成年人案件强制报告追责典型案例。据悉，强制报告制度被2021年6月修订实施的未成年人保护法吸收，已上升为法律规定。 根据规定，旅馆、宾馆、酒店等住宿经营者接待未成年人入住，或者接待未成年人和成年人共同入住时，应当询问父母或者其他监护人的联系方式、入住人员的身份关系等有关情况，发现有违法犯罪嫌疑的，应当立即向公安机关报告。 红星新闻记者注意到，此次发布的6起案件中，有2件是涉及住宿经营者未履行强制报告义务被追责的。最高检指出，近年来，旅馆、宾馆、酒店成为侵害未成年人犯罪高发场所。住宿经营者强制报告义务的落实是预防侵害未成年人违法犯罪的重要保障。 未成年女孩被3人带至宾馆强奸 宾馆发现异常未报案，被停业整顿 最高检通报的许某某等人强奸案案情显示，2021年6月7日晚，许某某、陈某、王某、王某某（未成年人）、唐某某（未成年人）等5人在广西桂林某烧烤店吃饭。其间，王某看到刘某带李某某（女，未成年人）回家，提议将欠烧烤店钱的刘某打一顿…