四川“真金白银”再助文旅企业纾困，旅行社、文艺团体、景区、名宿均可获得补助

四川在线记者 吴梦琳 5月27日，省文化和旅游厅、省财政厅、省地方金融监管局、中国人民银行成都分行、中国银行保险监督管理委员会四川监管局联合印发《关于进一步支持文化和旅游企业纾困和恢复发展的措施》（以下简称《措施》），进一步加大对旅行社纾困力度，并首次对民营文艺表演团体、民营A级旅游景区、天府旅游名宿等给予一次性纾困补助，真金白银支持其恢复发展。 相比此前出台的暂退旅行社保证金等政策，此次出台的《措施》将对旅行社给予一次性补助，纾困力度进一步加大。根据《措施》，对依法在四川设立，且在保工保产、恢复发展中做出积极贡献的骨干旅行社，根据2021年度营业收入、安全运营、诚信经营和2022年一季度从业人员数等指标进行综合考评，每家给予一次性纾困补助20万元。 针对民营文艺表演团体、民营旅游景区、民宿等受疫情影响最大的行业细分领域，《措施》首次在省级层面给予纾困补助。 对依法在四川设立，疫情常态化防控期间坚持演出、服务我省人民群众文化生活，在保就业保稳定等方面做出积极贡献的民营文艺表演团体，根据2021年度营业收入、演出场次、从业人员数、社会效益贡献等指标进行综合考评，对排名前30位的给予一次性…