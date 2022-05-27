携程：差旅管控走向专业化 选择TMC服务的企业同比增长16.3%

5月25日，携程发布《2021-2022商旅管理市场白皮书》，对“数字差旅新纪元”做出全新解读。 中国商旅市场“韧性”复苏 商旅或将引领未来旅行市场复苏 由于全球形势的不确定性及跨境活动尚未完全放开，近两年商务出差也受到一定程度的影响。但风雨渐散曙光逐现，据GBTA（全球商旅协会）数据显示，全球商务旅行支出在2020年大幅下降之后，在2021年反弹至0.75万亿美元，预计2024年有望恢复至疫情前水平。全球各区域和国家的商旅恢复情况各有不同，主要取决于各国出入境开放政策及对国际商旅的依赖程度。 值得注意的是，中国作为全球最大的商务旅行市场，2021年随着国民经济行稳致远，国内商旅市场的恢复在内循环的促进下稳步推进。GBTA数据显示，2021年中国商旅支出领跑全球，在2020年商旅支出下降38%的情况下，依托内循环的发展格局，2021年中国国内商旅支出增长率高达31.7%，是全球增长率的2倍以上。据GBTA预测，中国的商务旅行市场有望在2024年恢复并反超疫情前水平，商务旅行支出总额将超过4000亿美元。 2021年携程财报数据也反映出中国商旅市场的强劲的复苏势能：2021年第四季度及全…