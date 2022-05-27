福建将有序恢复跨省游及“机票＋酒店”业务 丝路中国 中国网

今天，福建省文旅厅下发《关于促进旅行社恢复发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》称，当前福建全域均为低风险地区，按照《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游工作的通知》相关要求，旅行社有序恢复经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务。 《通知》称，福建省文旅厅鼓励旅行社策划省内特色主题旅游产品，将旅游与文化体验、旅游与美食分享、旅游与互动拓展结合开展宣传促销，吸引更多外省游客来闽旅游。 《通知》强调，各地在督促旅行社落实好常态化疫情防控的前提下，要积极引导和激励旅行社将提升旅游服务质量作为增强市场竞争力的重要手段，要求旅行社落实服务质量主体责任，严格执行产品质量标准和服务规范，加强导游等从业人员聘用管理和教育培训，不断增强游客满意度。 《通知》表示，要指导旅行社用好疫情防控、减税降费、融资服务、社保减缓等普惠性政策，以及省文旅厅、省发改委、省财政厅印发的《关于支持文旅行业恢复发展的纾困帮扶措施》；鼓励各地结合本地区实际，出台帮助旅行社应对疫情恢复发展的精准措施，全力帮助旅行社渡过难关。要鼓励旅行社策划省内特色主题旅游产品，将旅游与文化体验、旅游与美食分享、旅游与互…