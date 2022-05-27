大江东︱这群90后00后抗疫娘子军，靠谱！ 新时代 海外网

【“特殊精神 特殊担当”——上海抗疫系列故事之七十五】 站在清风徐徐的黄浦江边，易嘉丽左手比“V”，双眸满是笑意，与江对岸的陆家嘴合了影，然后标注日期：2022年5月27日。 20多天前，她和队友们驰援上海浦东新区的北蔡镇。 易嘉丽在外滩留影 来自深圳恒生医院的易嘉丽是复星援沪医疗队医护人员。北蔡镇是此轮上海疫情防控的重点地区之一。4月30日，在北蔡攻坚克难的关键时刻，复星抗疫指挥部第一时间响应，从广东深圳、佛山和安徽合肥三地的复星旗下医院，抽调30名专业护理人员，48小时内完成驰援北蔡的集结。 5月1日至25日，这支由90后和00后组成的“娘子军”，共完成20.9万人次核酸采样，覆盖北蔡镇各公寓、酒店、旅馆、企业、居民小区以及流动采样点等461个点位。圆满完成任务后，浦东新区卫健委为她们授予了荣誉证书，表彰她们在大上海保卫战中做出的重要贡献。 队员们挎着手绘的“大牌包包”，在外滩合影。 “第一天采样，我有些忐忑不安，生怕姑娘们出纰漏。然而，大家熟练操作、密切协同，非常靠谱。支撑姑娘们的，就是想要打赢这场北蔡攻坚战的信念和决心。”佛山复星禅诚医院小分队队长黄柳芳说。 5月的上海，天气热…