援沪抗疫25天后，这些姑娘在上海有个“约会”

姑娘们在北蔡期间许下的愿望，一个个都实现了。 “我们在上海北蔡镇的25天，想的都是让居民们早日恢复健康绿码，这也是我们与上海的一个约定。”来自深圳恒生医院的易嘉丽说。4月30日，复星抗疫指挥部从深圳、佛山和合肥三地的医院抽调30位专业护理人员，完成北蔡集结。5月1日至25日，这支“娘子军”共完成20.9万人次核酸采样，覆盖北蔡镇461个点位。 5月的上海，天气逐渐热了起来。往往开始采样没多久，这些援沪护士就被面屏上的水汽挡住视线，口干舌燥，头晕目眩。每天工作结束后，防护服里面的衣服已经被汗水浸透了好几轮。她们有时坐在皮卡车斗里采样，有时需要爬到大棚上，隔着铁皮围栏给居民们采样。过去25天来，她们的身影覆盖北蔡镇各公寓、酒店、旅馆、企业、居民小区以及流动采样点。 “这次援沪经历让我重新认识了新时代的年轻人。”队里的大姐姐、来自安徽济民肿瘤医院的桑丽敏说，“在她们身上，我看到了执行力、纪律性和奉献精神。”每天完成任务后，姑娘们都会分享遇到的困难以及有趣或令人感动的瞬间，自豪地分享居民向她们表达的谢意。“每天这个时候，我都为自己能成为她们中的一员而骄傲。” 圆满完成所有任务后，浦东新区卫健委…