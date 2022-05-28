小学教师教室里猥亵3名女生 校长私下调解未强制报告被免职_凤凰网

自动播放 5月27日，最高检发布案例：张某是安徽合肥某小学教师，2019年下半年到2020年10月，他在教室、办公室、家中补习班等场所，多次猥亵班内3名女生。后该小学上级管理部门、镇中心学校校长沈某听到此事，与该校副校长钟某，向张某和被害人家长了解情况。学校对张某做出停课处理，并要求张某和家长协商解决，后张某赔偿3名学生各10万元。2020年11月，经群众举报后案发，张某被判处有期徒刑四年。因未履行强制报告义务、瞒报教师侵害学生案件线索，沈某、钟某两人被免职并给予党内处分。 2020年5月，国家监委、最高检、教育部、公安部等9部门联合印发《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》。强制报告制度被2021年6月修订实施的《中华人民共和国未成年人保护法》吸收，已上升为法律规定。国家机关、居民委员会、村民委员会、密切接触未成年人的单位及其工作人员，在工作中发现未成年人身心健康受到侵害、疑似受到侵害或者面临其他危险情形的，应当立即向公安、民政、教育等有关部门报告；旅馆、宾馆、酒店等住宿经营者接待未成年人入住，或者接待未成年人和成年人共同入住时，应当询问父母或者其他监护人的联系方式、…