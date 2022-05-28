每经16点 欧盟起草应急预案以防俄切断天然气供应；福建将有序恢复跨省游及“机票＋酒店”业务 每经网

每经编辑 陈鹏程 1丨福建将有序恢复跨省游及“机票＋酒店”业务 每经AI快讯，福建省文旅厅下发《关于促进旅行社恢复发展的通知》：当前福建全域均为低风险地区，按照《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游工作的通知》相关要求，旅行社有序恢复经营跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务。(证券时报) 2丨受强降雨影响 江西上饶广信区发生山洪和泥石流险情 每经AI快讯，5月27日20时至28日8时，江西上饶广信区煌固镇遭强降雨袭击，12小时最大降雨量达124毫米，当地气象局与自然资源局联合发布了地质灾害气象风险预警。受强降雨影响，今天（28日）上午10时，广信区煌固镇彭宅村境内发生山洪和滑坡险情，据不完全统计，目前已造成当地一废弃水电站受损、40多户家庭受灾、几十亩农田被淹。险情未造成人员受伤。（央视新闻） 3丨厄瓜多尔报告首例猴痘疑似病例 每经AI快讯，厄瓜多尔卫生部27日发表声明说，一名曾到非洲旅行的男子日前在该国首都基多出现发烧及皮肤损伤等猴痘相关症状，是该国首例猴痘疑似病例。（央视新闻） 4丨欧盟起草应急预案以防俄切断天然气供应 欧盟依赖俄罗斯天然气供应比例降至26% 每…