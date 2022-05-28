（上海战疫录）一线驰援北蔡25天后，她们许下与上海的下一个约定界面新闻 · 中国

易嘉丽在外滩比“V”留念。 复星供图 中新网上海5月27日电 题：驰援北蔡25天后，她们许下与上海的下一个约定 中新网记者 李佳佳 站在清风徐徐的黄浦江边，易嘉丽右手举起手机，左手比“V”，露出灿烂的笑容，给自己与江对岸的陆家嘴合了个影，然后标注日期：2022年5月27日。 姑娘们“打卡”复星艺术中心。 复星供图 20多天前，她和队友们驰援此轮上海疫情“风暴眼”之一的浦东新区北蔡镇，在集合出发前拍大合影时，她比了同样的手势，并对着镜头元气满满地喊出——“上海加油！” 4月30日，在北蔡抗疫攻坚的关键时刻，复星集团从旗下的广东深圳、佛山和安徽合肥三地医院抽调30位专业护理人员，48小时内完成集结。5月1日至25日，这支“娘子军”共完成20.9万人次核酸采样，覆盖北蔡镇各公寓、酒店、旅馆、企业、居民小区以及流动采样点等461个点位。圆满完成任务后，浦东新区卫健委为她们授予了荣誉证书，表彰她们在大上海保卫战中做出的重要贡献。 复兴医疗队以陆家嘴为背景合影留念。 复星供图 “北蔡的25天，大家想的都是让居民们早日恢复到健康绿码，这也是我们与上海的第一个约定。”来自深圳恒生医院的易嘉丽和小伙伴们…