香港新增270例确诊，“兰桂坊酒店”相关群组已有25人感染香港疫情酒店

香港第五波疫情趋稳， 新增本地确诊连续22天在300例以下。 特区政府卫生署卫生防护中心5月28日下午通报，截至当日零时，香港新增116例核酸检测确诊病例，新增154例快速抗原测试阳性， 全天共新增270例确诊（含31例境外输入），新增1例死亡。 目前为止，本轮疫情累计近120万人感染，达到1199227人（含749210例核酸检测确诊和450017例快测阳性）；累计9163例死亡，病死率约0.76%。据香港医院管理局介绍，过去24小时有一名77岁男患者在公立医院离世，他打了两针复必泰疫苗。 疫情记者会现场 学校方面，“德思齐加拿大国际学校”群组再增一名学生确诊，其所在班累计4名学生、1名教师感染。经调查，最早发病的学生家住太古城鄱阳阁，同一座大厦此前有一名67岁男子确诊，他曾光顾已暴发疫情的太古城中心三期麦当劳，22日在强制检测中检出阳性，基因分析为奥密克戎变异株BA.2.12.1。两人住相邻楼层且共用天井，不排除透过天井由楼下“播毒”到楼上。为审慎起见，卫生署已安排上述涉疫班的学生入住检疫中心。 香港20日报告首次在社区发现BA.2.12.1感染者，系由美国抵港后第12天确诊的一对…