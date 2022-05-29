多地宣布有序开展跨省团队游！这个端午节可以去哪儿玩？周边游跟团游旅游业途牛旅行社_手机网易网

据中国经济时报报道，受近期疫情的影响，作为聚集性、流动性、接触性较强的 旅游业 ，恢复发展面临不小挑战。文化和旅游部数据显示，2022年一季度，国内旅游总人次8.30亿，比上年同期减少1.94亿，下降19.0%。 近日，据新华社报道，记者从广西壮族自治区文化和旅游厅获悉，自5月27日起，广西各 旅行社 及在线旅游企业可有序开展跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务。 多地发布通知可有序开展跨省团队游 据报道，广西文化和旅游厅通知要求，各市文化和旅游行政管理部门指导督促辖区内旅行社严格执行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第三版)》要求，加强风险研判，优化产品供给，强化组织、接待等关键环节的管理，及时了解和掌握旅游目的地和客源地疫情形势，不组团前往中高风险地区和陆路边境口岸城市开展旅游活动，不承接中高风险地区旅游团队。 自治区文化和旅游厅相关负责人表示，鉴于当前广西疫情防控形势趋于平稳，已无中高风险地区，进入常态化疫情防控阶段，为提振行业信心，广西积极推进旅游市场规范有序复苏。 此外，据厦门晚报28日报道，当前福建省全域均为低风险地区，按照文化和旅游部通知要求，福建省文化和旅游厅5月26日…