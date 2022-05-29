援沪25天后，她们与上海有了下一个约定_新闻频道_中国青年网

站在清风徐徐的上海外滩黄浦江边，来自深圳恒生医院的援沪护士易嘉丽右手举起手机，左手比“V”，露出灿烂的笑容，给自己与江对岸的陆家嘴合了影，然后标注日期，2022年5月27日。 20多天前，她和队友们驰援上海北蔡，在集合出发前拍大合影时，她比了同样的手势，并对着镜头元气满满地喊出——“上海加油！” 5月28日，易嘉丽和她的护士队友们就将离开上海这个她们战斗过的地方。她们和上海也约好，“等上海烟火气回归，咱们再相见。” 易嘉丽在外滩留念。 一个月前的4月30日，在上海浦东北蔡抗疫攻坚的关键时刻，复星抗疫指挥部第一时间响应，从广东深圳、佛山和安徽合肥三地的复星旗下医院抽调30位专业护理人员，48小时内完成北蔡集结。5月1日至25日，这支“娘子军”，共完成20.9万人次核酸采样，覆盖北蔡镇各公寓、酒店、旅馆、企业、居民小区以及流动采样点等461个点位。圆满完成任务后，浦东新区卫健委为她们授予了荣誉证书，表彰她们在大上海保卫战中做出的重要贡献。 “北蔡的25天，大家想的都是让居民们早日恢复到健康绿码，这也是我们与上海的第一个约定。”易嘉丽和小伙伴们相视一笑，脸上露出胜利的喜悦。 5月27日这天，…