旅游 三亚旅游主题推介活动走进长沙 展现活力浪漫海岛风情_TOM旅游

5月28日至29日，海南省三亚市旅游推广局携24家三亚经济圈涉旅企业来到湖南省长沙市，以“暑湖一夏·湘聚三亚”为主题，面向长沙亲子客群和年轻客群举办了为期两天的公众推介活动。 湖南是三亚的重点客源地市场之一，此次三亚市旅游推广局结合湖南游客最喜爱的美食和城市观光模式，在长沙月亮岛露营公园打造了为期两天的三亚市集快闪活动，用年轻化、活力化的呈现，把三亚度假体验带到长沙。 活动现场 活动现场不仅有飞盘、陆地冲浪、椰子保龄球等丰富的体验项目，还提供多种三亚特色美食，配合草坪音乐会、仲夏夜舞会和星空观影等活动，将三亚的浪漫、活力和特色海岛风情带到长沙市民游客身边。 陆地冲浪 参与此次长沙站推介活动的24家涉旅企业都是三亚经济圈的代表企业，包括交通出行、景区景点、酒店住宿、文创零售四大类别，为长沙市民游客带来了最新服务和产品，包括金茂三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店等高端酒店的特色餐饮和服务，陵水南湾猴岛生态旅游区的呆呆岛星空露营产品，五指山百扣黎族文化产业开发有限公司研发的特色黎族文创和办公用品，陵水海南富力海洋欢乐世界的一价全包畅玩套餐和酒店产品，乐东海南龙沐湾温德姆至尊豪廷大酒店的暑期亲子游一站式…