13年前的命案，破了！

“当时是谁动手的？” 午时三刻，警车飞驰但车内一片安静，义乌市公安局刑侦大队民警吴宇飞侧头看了眼万某某，打破沉默。 “我是参与动手的。”万某某欲言又止，思考了一会后，喃喃道。 5月27日，随着涉案最后一名犯罪嫌疑人万某某在贵州落网，一桩积压了13年的命案积案终于告破。此前，义乌警方在江苏、广东等地同步开展收网行动，涉案的4名犯罪嫌疑人全部归案，成功打响2022年金华命案积案攻坚第一枪。 淤泥中发现尸体 2009年10月27日一早，家住稠江街道的郑大伯，观察抽水后村西池塘水位，发现北侧滩涂上露出一具高度腐烂尸体，随后向警方报警。接到警情后，义乌市公安局刑侦大队民警立即赶赴现场。经初步勘查，该尸体为男性，系他杀。 案发水塘 案情重大，义乌警方立即启动命案侦破机制，成立专案组攻坚。10月27日上午，在案发地点周围的商店、旅馆、餐馆、台球室……民警展开拉网式排查，另一边，现场勘验和尸检工作也在紧锣密鼓进行。 经调查，民警发现死者生前可能饮酒，为云南或贵州籍人员。刑侦大队副大队长楼奎谷是当年参与侦办该案的民警之一。据他回忆，当时他跟同事们一起走访了周边所有住户，还从工厂、劳务市场入手，将所有可能…