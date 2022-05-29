督促监护令、强制报告……下好未成年人综合司法保护这盘“大棋”_政务_澎湃新闻-The Paper

“发布‘两法’实施一周年工作成果；携手当地妇联建立家庭教育指导站；评选典型案例，引领未检工作全面落实少捕慎诉慎押刑事司法政策……”在“六一”国际儿童节即将到来之际，福建省福州市检察院未检部门正为“保护少年的你·新时代检察宣传周”活动忙碌着。“我们希望通过一系列举措，营造全社会都来关心未成年人健康成长、支持未成年人工作的良好环境。”福州市检察院检委会专职委员陈勋说，检察机关要以“三多”（多问一句、多想一层、多做一些）理念积极能动履职，当好未成年人综合司法保护的牵头者、实践者、推动者。 闽清：“六一”前夕，检察官邀请小学生代表参观12309检察服务中心。 永泰：检察官联合有关部门工作人员走访校园周边食品杂货店，摸排公益诉讼案件线索。 罗源：疫情期间，被附条件不起诉的涉案未成年人王某参加志愿者活动。 督促监护令让爱回归 “你们都不爱我，我要去找一个爱我的人。”自幼父母离异，12岁的女孩明明觉得父母对她的爱渐行渐远，再也感受不到家庭的温暖。于是，她开始在网上交友，还和网友到酒店开房。 案发后，性侵明明的被告人李某被定罪判刑。“我们在全面了解明明的成长经历和家庭环境后，向其父母发出督促监护令。”…