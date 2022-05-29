上海印发加快经济恢复和重振行动方案：支持文创、旅游、体育产业_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

观点网讯： 5月29日，据上海市人民政府网消息，上海市政府印发《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。 方案提出，发放援企稳岗补贴。对餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展等受疫情影响严重的困难行业，不裁员少裁员的，按照企业申请时上月按规定缴纳城镇职工社会保险费人数计算，给予每人600元一次性稳岗补贴，每户企业补贴上限300万元，鼓励企业稳岗留岗。 加强对企业复工复产复市的支持和服务。扩大企业防疫和消杀补贴范围，在对零售、餐饮、机场港口、冷链等相关企业落实已有补贴政策的基础上，2022年对物业服务、邮政快递、住宿、文化旅游等行业防疫和消杀支出，给予分档定额补贴。 完善消费供给保障体系。抓紧规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，推动应急物资储备基地建设，确保应急状况下及时就近调运生活物资。 优化配置 社区生活消费服务综合体，支持智能快件箱、智能取餐柜和快递服务站进社区、进园区、进楼宇，支持冷链物流网络及前置仓布点建设，加强末端环节及配套设施建设。 支持文创、旅游、体育产业发展。用好电影事业发展、文化创意产业发展、旅游发展、体育发展等专项资金，采用无偿资助…