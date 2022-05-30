上海复工复产迎重磅利好 汽车、旅游等行业受提振外资复产旅游_手机网易网

本报讯 为贯彻落实国务院稳经济一揽子政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力有序推动经济加快恢复和重振，上海市近日制定了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》。5月29日下午，上海市新冠肺炎疫情防控工作第199场新闻发布会在线上举行。上海市委常委、常务副市长吴清在会上表示，6月1日起，取消企业复工 复产 白名单。特别值得关注的是政策大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度4万个。 6月1日起取消企业复工复产白名单 在5月29日下午召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市委常委、常务副市长吴清介绍，《上海市加快经济恢复和重振行动方案》共包括八个方面、50条政策措施，主要内容大致可分为“四大板块”： 第一板块主要是全力助企纾困。针对企业实际困难，从阶段性缓缴“五险一金”和税款、扩大房屋租金减免范围、多渠道为企业减费让利、加大退税减税力度、发放援企稳岗补贴等方面，综合实施“缓免减退补”政策，多管齐下为企减负。在缓缴方面，餐饮、零售、 旅游 、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业以及受疫情影响经营困难的中小微企业和个体工商户可缓缴社会保险费，用人单位可申请缓缴住房公积金，纳税…