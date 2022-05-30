广州全面排查整治自建房安全隐患，重点排查5类房屋

南都讯 记者 莫郅骅 通讯员 穗建 记者从广州市住房和城乡建设局获悉，４月30日以来，广州市全面开展自建房安全隐患排查整治工作。按照“分步排查、分类处置”的方式开展个人自查、重点排查、全面彻查，坚持边排查边整治，对排查发现的房屋安全隐患及时采取有力有效的管控和整治措施。 据了解，此次结合全市城中村较多、老旧房屋较为密集等现状，广州市将排查范围确定为村民及村集体组织建设的房屋、城镇居民自行建设的房屋及其他存在安全隐患的房屋。其中，5类房屋为重点排查对象，包括砖木结构、砖混结构房屋，用于开办教育培训、医院和诊所、养老、托幼等公共服务性房屋，用于休闲娱乐、超市、饭店、旅馆、公寓等经营性房屋，在建工程深基坑周边的、地质灾害易发区的房屋，以及其他安全隐患较大的、人流聚集场所周边的房屋。其他房屋作为全面排查对象。 按照“市级统筹、区级组织、镇（街）实施”工作模式，由各镇（街）具体组织排查工作，各级各部门紧密配合，形成工作合力。据介绍，镇政府（街道办）、村（居）委会以及住房城乡建设等行业主管部门通过排查发现自建房安全隐患的，督促责任单位或责任人及时整治。房屋的所有权人、使用人（经营者）要依据《民法典…