5月29日，西安高新区出台《稳经济若干政策措施》，共涵盖6个方面，21条举措，自发布之日起执行，有效期至2022年12月31日。其中，涉及餐饮、旅游等行业的主要有2条： 1、落实阶段性社保费缓缴政策。对2022年一季度面临暂时性生产经营困难、无力足额缴纳社会保险费的企业可申请缓缴工伤保险费、失业保险费，缓缴期不超过六个月；对餐饮、零售、旅游行业的参保企业纳入重点支持范围，可允许缓缴期限不超过一年。对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业实施阶段性缓缴养老保险费、失业保险费、工伤保险费三项社保费用政策。以个人身份参加企业职工基本养老保险的个体工商户和各类灵活就业人员，2022年缴纳养老保险费有困难的，可自愿暂缓缴费至2023年底前补缴。 2、大力支持文旅消费。在符合疫情防控条件下，鼓励区内旅行社适时推出高新区生态研学游、康养游、亲子微度假等旅游产品，对2022年4月至12月期间按规定招徕游客在高新区限额以上酒店登记住宿的，按照25元/人的标准给予补贴，每家最高不超过10万元。 原题 ：《西安高新区2大举措提振酒店、旅游、餐饮等特困行业》） 转载请注明： 品橙旅游 » 西安…